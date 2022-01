Novak Djokovic pleacă spre Dubai duminică, 16 ianuarie, la bordul unui avion al companiei Emirates. La aeroportul din Melbourne, înainte de decolare, el s-a aflat sub escorta poliţiei federale australiene.

Aeronava EK409 a decolat de pe aeroportul din Melbourne la ora 13.55, ora României. Jucătorul va merge mai întâi la Dubai şi apoi cel mai probabil în Serbia.

Jurnalistul australian Shane McInnes a postat mai multe fotografii pe Twitter cu liderul ATP aflat la aeroportul Tullamarine din Melbourne, cu câteva minute înainte de îmbarcare.

Apelul lui Novak Djokovici la decizia de anulare a vizei a fost respins, duminică dimineaţă, de către tribunalul federal din Melbourne, astfel că liderul ATP trebuie să părăsească Australia.

Decizia a fost luată în unanimitate de trei trei judecători şi nu poate fi contestată.

Novak Djokovic filmed at Melbourne Airport after losing his judicial review against the cancellation of his Australian visa. The tennis star has left the country on a flight to Dubai | https://t.co/hVG3N5WWJy pic.twitter.com/h1qkBepHkx — RTÉ News (@rtenews) January 16, 2022

Astfel, s-a menţinut decizia ministrului Imigraţiei, Alex Hawke, de anulare a vizei, ceea ce înseamnă că Djokovic va fi deportat şi riscă să nu mai poată intra în Australia în următorii trei ani.

Novak Djokovic leaves the Marhaba lounge at Melbourne Airport for flight back to Europe. pic.twitter.com/Rg2D1XTTwW — Shane McInnes (@shanemcinnes) January 16, 2022

JUST IN | Novak Djokovic under AFP escort in the lounge at Melbourne Airport ahead of his flight back to Europe via Dubai next hour. #AusOpen pic.twitter.com/Mb47tW76VC — Shane McInnes (@shanemcinnes) January 16, 2022

