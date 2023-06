Novak Djokovic, la a 12-a semifinală la Roland-Garros. Sârbul e la doi pași de al 23-lea Grand Slam

Sârbul Novak Djokovic, locul trei în ierarhia tenisului masculin, s-a calificat marţi în semifinale la Roland Garros după un meci foarte spectaculos împotriva rusului Karen Hacianov, locul 11 mondial, de care a trecut în patru seturi, 4-6, 7-6 (7/0), 6-2, 6-4, după mai bine de trei ore şi 40 de minute de joc.

Djokovic, care are 36 de ani, a fost la a douăsprezecea lui semifinală la Roland Garros, turneu pe care l-a câştigat de două ori, în 2016 şi 2021. Următorul adversar al sârbului va fi învingătorul dintre spaniolul Carlos Alcaraz, liderul mondial, şi grecul Stefanos Tsitsipas (5 ATP), finalist în 2021.

Sârbul a disputat marţi al 55-lea său sfert de finală în Marele Şlem, recordul fiind deţinut de elveţianul Roger Federer, cu 58 de prezenţe în această fază. Sârbul a atins de 17 ori sferturile de finală la Roland Garros.

Fostul lider mondial vizează un nou succes pe zgura pariziană, pentru a obţine al 23-lea său titlu de Grand Slam, performanţă pe care niciun alt jucător din circuitul profesionist masculin nu a mai reuşit-o până acum.

SUPER NOLE ✨

Novak Djokovic defeats Karen Khachanov, 4-6 7-6 (0) 6-2 6-4 and reaches the semi-finals at Roland-Garros for the 12th time! #RolandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/b2CEO7EWks