Novak Djokovic și-a adus aminte de expulzarea din Australia: ”Îmi provoacă greață”

Într-un interviu spectaculos pentru presa italiană, Novak Djokovic a revenit asupra unui episod dureros din cariera sa, expulzarea din Australia în 2022, cauzată de faptul că nu era vaccinat anti-Covid.

"Am respectat toate regulile şi nu am pus pe nimeni în pericol, dar am devenit ceva politic, ceva care a pus lumea în pericol. Presa avea nevoie de o ţintă şi s-a îndreptat spre mine. Au pus o etichetă complet falsă pe mine, ceea ce îmi provoacă greaţă.

Până la urmă, o persoană care este singură cu mass-media nu are nicio şansă. O mulţime de oameni au renunţat la mine. În aceste momente vezi adevărata faţă a oamenilor. O mulţime de oameni mi-au întors spatele, inclusiv jucătorii şi unii organizatori", a spus Djokovic pentru Corriere della Serra.

Sârbul a profitat de asemenea de ocazie pentru a-şi clarifica poziţia faţă de vaccinuri.

"Nouăzeci şi cinci la sută din ceea ce s-a scris şi s-a spus despre mine la televiziune în ultimii trei ani este complet fals. Nu sunt anti-vaccin şi nu am spus niciodată că sunt, şi nici nu sunt pro-vaccin. Sunt pro-alegere, apăr libertatea de alegere. Este un drept fundamental al omului de a fi liber să decizi ce îţi injectezi sau nu în corp.

Când m-am întors din Australia, am explicat punctul meu de vedere celor de la BBC, dar au eliminat o mulţime de propoziţii, cele care nu se potriveau. Aşa că nu am mai vorbit niciodată despre această poveste", a precizat sârbul.