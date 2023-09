Ce decizie a luat Novak Djokovic. Sârbul tocmai a început săptămâna cu numărul 391 ca lider ATP

Tenismenul sârb Novak Djokovic se menţine pe primul loc în clasamentul ATP dat publicităţii luni. El ocupă acest loc pentru a 391-a săptămână, fiind practic la două luni de borna cu numărul 400.

Djokovici are 11.795 de puncte şi este urmat de spaniolul Carlos Alcaraz, care are 8.535 de puncte.

Pe locul trei este rusul Daniil Medvedev, cu 7.280 puncte.

Primul român în clasamentul ATP este Nicholas David Ionel, în urcare un loc, pe 225, cu 280 puncte. Marius Copil este pe locul 329 (în coborâre două locuri), cu 160 de puncte, Filip Jianu ocupă poziţia 341 (în urcare 15 locuri), cu 149 puncte, iar Cezar Creţu a urcat 29 de poziţii şi este pe 355, cu 142 puncte.

Novak Djokovic a anunțat că nu va participa la turneul de la Shanghai, unde deține recordul de titluri (4).

"Din China primesc cel mai mult sprijin. Shanghai a fost întotdeauna unul dintre turneele mele preferate. Îmi vor lipsi fanii mei din China", a declarat el.

