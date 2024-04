Gestul cu care Novak Djokovic i-a umilit pe fanii care l-au huiduit la Monte Carlo VIDEO

Sârbul Novak Djokovic, numărul 1 mondial al tenisului masculin, a trecut joi de italianul Lorenzo Musetti, locul 24 mondial, în două seturi, 7-5, 6-3, şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.950.575 de euro.

Djokovic s-a impus după ceva mai puţin de două ore de joc, luându-şi revanşa în faţa lui Musetti, care-l învinsese anul trecut la acest turneu. Sârbul va lupta pentru un loc în semifinale cu australianul Alex de Minaur, locul 11 mondial.

Novak Djokovic, care nu e foarte îndrăgit în Franța, a intrat la un moment dat într-un conflict cu fanii de la Monte Carlo, care l-au huiduit pe liderul mondial.

Cu zâmbetul pe buze, Djokovic a răspuns cu un gest umilitor pentru spectatorii în cauză, făcându-se că dirijează corul huiduielilor.

Novak Djokovic conducting jeering crowds will go down in history as one of my favourite sites to see on a tennis court. 😂 pic.twitter.com/JbIYRcxDew