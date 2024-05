Reacția organizatorilor de la Roma, după ce Djokovic s-a prăbușit la pământ, lovit din tribune VIDEO

Tenismanul sârb Novak Djokovic a fost rănit vineri, la Roma, de un recipient aruncat din tribună, pe când semna autografe după victoria din meciul cu francezul Moutet.

Novak Djokovic s-a impus într-o oră şi 24 de minute, cu 6-3, 6-1, în faţa francezului Corentin Moutet, în primul tur al turneului ATP 1000 de la Roma.

După finalul meciului, pe când intrase pe culoarul care duce la vestiare, Djokovic s-a oprit să semneze autografe, moment în care a fost lovit de un recipient, se pare metalic, aruncat din tribună. Sârbul s-a prăbuşit la pământ, în timp ce lângă el se afla doar o singură persoană din aparatul de securitate al turneului.

Organizatorii de la Roma au emis ulterior un comunicat în care au oferit detalii despre incident.

"Novak Djokovic, la ieșirea de pe terenul central la finalul meciului său, a fost lovit accidental în cap de o sticlă de apă în timp ce dădea autografe spectatorilor. El a fost supus unei medicații adecvate și a părăsit deja Foro Italico pentru a se întoarce la hotelul său. Starea sa nu reprezintă un motiv de îngrijorare", au precizat italienii.

"Novak Djokovic on leaving the Central court at the end of his match was accidentally hit on the head by a water bottle while signing autographs to spectators. He underwent appropriate medication and has already left the Foro Italico to return to his hotel; his condition is not a…