Novak Djokovic, după ce și-a umilit adversarul la Australian Open: ”De-a şoarecele şi pisica”

Novak Djokovic, liderul mondial, a declarat, duminică, la Melbourne, că încă are dorinţa de a câştiga şi aşteaptă ce e mai bun de la el. El a subliniat că, deşi s-a impus cu 6-0, 6-0, 6-3, cu Adrian Mannarino în optimi la Australian Open, partidele cu sportivul francez sunt mereu ca un joc de-a şoarecele şi pisica.

"Nu cred că am fost de multe ori în această situaţie, câştigând primele două seturi cu 6-0, 6-0. Cred că la unul dintre primele mele meciuri de la Roland Garros, poate chiar primul, am jucat cu Robby Ginepri şi am condus cu 6-0, 6-0, 3-0 (în primul tur în 2005, înainte de a câştiga setul al treilea cu 6-3). Astăzi, a fost multă tensiune în setul al treilea, publicul a vrut să se implice în meci şi ca Adrian să câştige un game. Aproape că am simţit că era un lucru bun să cedez un game pentru a mă putea concentra din nou.

Evident, a fost dificil pentru el, dar şi pentru mine, să nu mă gândesc la "triple bagel" (n.r. - când un jucător câştigă un meci în trei seturi cu 6-0). În general, cred că am jucat foarte bine, mai ales în primele două seturi. Adrian este întotdeauna un adversar dificil, este un jucător ca nimeni altul. Cu el este un fel de joc de-a şoarecele şi pisica. Are talent şi te pune în situaţii foarte inconfortabile pe teren, făcându-te să munceşti. Dar am fost foarte bine pregătit pentru asta şi mi-am executat planul la perfecţie", a declarat liderul mondial.

Ads

Djokovic a afirmat că încă are dorinţa imensă de a câştiga şi că încă aşteaptă ce e mai bun de la el. "Mă gândeam că anul acesta voi fi ceva mai relaxat, mai puţin stresat la antrenamente şi la meciuri. Dar nu este aşa. Intensitatea este în continuare extremă, aşa cum aţi văzut astăzi. Încă aştept ce e mai bun de la mine, de aceea muncesc atât de mult în fiecare zi. Flacăra încă arde în mine".

Djokovic va juca pentru a 14-a oară în sferturi la Australian Open şi pentru a 58-a oară la un grand slam, record deţinut alături de Roger Federer.

În 2006, la Roland Garros, sârbul a atins primul său sfert de finală. Iar în 19 sezoane consecutive, a ajuns în această fază a competiţiei cel puţin o dată pe an.