Veste mare pentru Novak Djokovic! Ce au scriis australienii în legătură cu participarea lui la Melbourne

Novak Djokovic a fost la începutul anului în centrul unui scandal uriaș. după ce a încercat să joace la Australian Open, deși nu era vaccinat împotriva Covid.

Până la urmă, Nole a fost trimis acasă, iar viza de intrare în Australia i-a fost anulată pentru o perioadă de trei ani.

Herald Sun scrie însă că sârbul va fi iertat și va putea juca fără probleme la ediția din 2023 a Australian Open.

În urma alegerilor federale din Australia din 2022 din mai, un nou guvern a fost votat la putere. Aceasta înseamnă că cei care au luat decizia de a revoca viza lui Djokovic în ianuarie nu mai sunt implicați în proces, iar noul ministru al imigrației Andrew Giles se spune că a decis "în principiu" să anuleze interdicția de călătorie de trei ani a lui Djokovic.

Tot ce trebuie să facă sârbul este să depună un apel împotriva deciziei de a-i fi ridicată viza. În ceea privește vaccinarea, Australia nu mai cere dovada efecturăii vaccinului.

Fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, a scris pe twitter: "Vești bune pentru Novak Djokovic!"

Good news for Novak if this report is accurate about the 2023 @AustralianOpen https://t.co/EfvRr2MAKu