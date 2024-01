Djokovic a ajuns la meciul 100 la Australian Open, cu 31 de victorii consecutive

Sârbul Novak Djokovic, principalul favorit şi de 10 ori campion, a trecut uşor de Tomas Martin Etcheverry, vineri, scor 6-3, 6-3, 7-6 (2), pe Rod Laver Arena, în turul trei al Australian Open.

Djokovic s-a impus în două ore şi 28 de minute în cel de-al 100-lea său meci la Australian Open.

"A fost un meci grozav, cred eu. Cea mai bună prestaţie pe care am avut-o în acest turneu", a declarat Djokovic în interviul de pe teren.

"Evident, sunt mulţumit de modul în care am jucat pe parcursul întregului meci, în special în primele două seturi. El a accelerat, şi-a ridicat nivelul tenisului probabil cu unul sau două niveluri în setul al treilea şi am mers cap la cap. În tie-break cred că am găsit loviturile potrivite, serviciile potrivite şi am închis meciul."

După a 31-a victorie consecutivă la Australian Open, Djokovic urmează să îl înfrunte în turul al patrulea pe Ben Shelton, cap de serie 16, sau pe Adrian Mannarino, cap de serie 20.