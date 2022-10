Ce spune Novak Djokovic despre participarea la Australian Open. Sârbul are interdicție de intrare pe teritoriul Australiei

Tenismenul Novak Djokovici a declarat, pentru presa sârbă, că este optimist în ceea ce priveşte participarea sa la turneul Australian Open, informează L’Equipe.

Djokovici a precizat pentru Sportal că în cazul său “semnele sunt pozitive”.

“Avocaţii mei din Australia discută cu autorităţile despre dosarul meu. Sper să primesc un răspuns săptămânile următoare, indiferent de răspuns - bineînţeles că eu sper că va fi pozitiv, ca să am suficient timp de pregătire. Vreau să merg acolo, am uitat ce s-a întâmplat în acest an. Doar vreau să joc. Australia a fost mereu locul în care am jucat cel mai bun tenis. Rezultatele vorbesc de la sine. Sunt foarte motivat să merg acolo”, a menţionat sportivul.

Novak Djokovici nu a putut participa la ediţia trecută a Australian Open pentru că nu s-a vaccinat împotriva coronavirusului. El a fost exclus din competiţie şi expulzat din Australia, iar acum are interdicţie de acces pe teritoriul Australiei.

Sârbul nu este vaccinat nici acum împotriva covid-19, însă din luna iulie Australia nu le mai impune vizitatorilor străini să îşi declare statutul de vaccinare. Recent, directorul turneului Australian Open, a declarat că Djokovici este binevenit în competiţie dacă va obţine viză.

