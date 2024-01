Novak Djokovic, în scaun cu rotile la Australian Open! Ce s-a întâmplat VIDEO

Liderul mondial Novak Djokovic a fost protagonistul unui moment amuzant cu câteva zile înainte de startul primului Grand Slam al anului, Australian Open.

Astfel, la Melbourne, Novak Djokovic a participat la o acțiune caritabilă, alături de alte nume mari din tenis.

”O seară cu Novak și prietenii” a fost numele evenimentului la care Novak Djokovic a fost provocat să joace tenis inclusiv în scaun cu rotile, având însă nevoie de ajutorul Arinei Sabalenka și al lui Stefanos Tsitsipas.

Many hands are supposed to make light work, no?

Much respect, as always, to our remarkable wheelchair players!@steftsitsipas • @DjokerNole • @SabalenkaA • @heathdavidson13 • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/Ny8wJD37Uu