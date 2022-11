Djokovic, presat să dea explicații în legătură cu băutura misterioasă: "Novak, ne spui și nouă ce s-a întâmplat?" VIDEO

Peste 13 milioane de vizualizări a strâns videoclipul în care preparatorul fizic al lui Djokovic îi pregătește acestuia o băutură în timpul finalei de la Paris.

Novak Djokovic este din nou în centrul unui scandal. În timpul finalei cu Holger Rune de la Paris, sârbul a primit o băutură misterioasă din partea preparatorului fizic, Ulises Badio.

Acesta a pregătit băutura în tribune, apoi i-a trimis-o sârbului prin intermediul unui copil de mingi, ceea ce nu este neobișnuit. Mai ieșit din comun este modul în care a alea să reacționeze stafful lui Djokovic, în momentul în care a observat că scena este filmată.

Astfel, o persoană din loja lui Djokovic s-a pus cu spatele la camera de filmat, pentru a obtura imaginea.

"Novak, poți să ne explici și nouă ce s-a întâmplat? Cred că era o întrebare legitimă la conferința de presă", a spus jurnalistul Jon Wertheim, de la Sports Illustrated.

"Da, jucătorii pot primi băuturi...dar secretomania și reacția lor după ce și-au dat seama că au fost filmați? Ciudat. Este o întrebare legitimă", a adăugat Wertheim.

La fel consideră și Ben Rothneberg, un alt jurnalist reputat. "Mereu am crezut că trebuie să fie mai multă transparență în privința substanțelor pe care jucătorii le iau, mai ales în timpul partidelor"

I've always thought there should be more transparency about the substances players take, particularly during matches, but I've also rarely thought anything was likely amiss. But golly, the body language in this video is bizarre. What does the Djokovic team think needs hiding? https://t.co/sW3gglzvi3