"A vrut doar să își bată joc de el" Novak Djokovic, pus la zid de tatăl unui jucător

Novak Djokovic a câștigat al 24-lea titlu de Grand Slam al carierei și tocmai a ajut la calificarea Serbiei în sferturile de finală ale Cupei Davis.

Un gest pe care Novak Djokovic l-a făcut pe parcursul turneului de la New York nu i-a căzut bine tatălui jucătorului învins.

Tatăl lui Ben Shelton nu a apreciat modul în care Djokovic a sărbătorit victoria împotriva fiului său, închizând un telefon. A fost o replică a gestului pe care chiar Shelton îl făcuse cu un meci înainte.

"Vrea să fie iubit atât de mult, Novak... A vrut să-și bată joc de Ben la sfârșit. Nu era ceva ce făcea doar pentru a-l copia pe Ben. A fost pentru a-și bate joc de el. E păcat că asta vine de la un campion atât de mare", a spus Shelton senio pentru GQ.

Între timp, gestul cu închisul telefonului a devenit deja o modă.

Lorenzo Musetti did the famous Ben Shelton/Novak Djokovic phone celebration after he won his match at the Davis Cup.

The trend has started & it can’t be stopped. 📞😂 pic.twitter.com/ZZGuEH9cwN