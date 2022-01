Novak Djokovic este blocat pe aeroport de vameși și nu este lăsat să intre în Australia. Tenismenul primise acceptul să soseasă la Melbourne, deși nu era vaccinat

Probleme pentru Novak Djokovic în Australia.

Tenismenul sârb este blocat pe aeroportul din Melbourne, unde discută cu autoritățile statului Victoria.

Cel puțin asta susține jurnalistul Mike Dickson.

"E ora 01:50 dimineața în Australia, iar Novak Djokovic, campion de nouă ori la Australian Open, e blocat în aeroport și vorbește cu vameșii pentru a-i fi permis accesul în Australia", a scris ziaristul pe Twitter.

