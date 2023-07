Momentul în care Novak Djokovic și-a ieșit din minți în finala de la Wimbledon: niciodată nu a fost atât de furios VIDEO

Novak Djokovic își dorea enorm să câștige titlul de Grand Slam cu numărul 24.

Și ce ocazie mai bună era decât la Wimbledon, în fața celui mai bun jucător din noua generație, Carlos Alcaraz.

Spaniolul s-a dovedit însă un adversar redutabil și a câștigat confruntarea. Alcaraz s-a desprins decisiv în setul al cincilea în jocul cu numărul trei, când a reușit să facă break.

O minge trimisă în lung de linie l-a surprins pe Djokovic avansat în teren. Sârbul a explodat de furie, lovind cu racheta stâlpul de susținere a fileului.

Djokovic a zgâriat acel stâlp din lemn și pentru că a lovit cu atâta putere a resimțit și dureri în zona încheieturii.

Mamma mia I’ve never seen such a rage at such level of tennis.

Obviously McEnroe’s rants, but those were as normal for him as breathing.

Djokovic hits the net post with full force, never saw like this, and after you see he even hurt his wrist! pic.twitter.com/lqZe0JaiMh