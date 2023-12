Djokovic - Alcaraz, ultimul show al anului în tenis. Cine e marele câștigător

Novak Djokovic, numărul 1 mondial, a pierdut un meci demonstrativ, miercuri, la Riad, în faţa spaniolului Carlos Alcaraz (2 ATP).

La capătul unui meci spectaculos, scorul a fost 4-6, 6-4, 6-4 pentru Alcaraz.

Începând de vineri, sârbul va participa la United Cup, o competiţie mixtă între naţiuni care are loc la Perth şi Sydney. El va folosi acest turneu ca pregătire pentru apărarea titlului său la Australian Open, din data de 15 ianuarie.

Carlos Alcaraz beats Novak Djokovic 4-6, 6-4, 6-4 to win the Riyadh Season Tennis Cup.

