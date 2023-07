Novak Djokovic, declarație superbă despre Carlos Alcaraz: "Are ce e mai bun din cele trei lumi - Rafa, Roger și eu"

Învins de Carlos Alcaraz în finala de la Wimbledon, Novak Djokovic a avut puterea să îi recunoască meritele spaniolului.

Mai mult de atât, Novak Djokovic a oferit o declarație măgulitoare la adresa tânărului spaniol de 20 de ani: "Oamenii au vorbit mereu că jocul său are anumite elemente de la Roger, de la Rafa și de la mine. Sunt de acord cu asta. Practic are ce e mai bun din toate cele trei lumi... Nu am jucat niciodată cu un jucător ca el".

"Este o nebunie că Novak a spus asta... Mă consider un jucător cu adevărat complet... Nu ştiu. Probabil că are dreptate. Dar nu vreau să mă gândesc la asta. Vreau să cred că sunt sută la sută Carlos Alcaraz", a replicat spaniolul.

Carlos Alcaraz (20 de ani) l-a învins pe Novak Djokovic în finala de la Wimbledon și a câștigat al doilea titlu de Grand Slam al carierei.

Spaniolul și-a menținut și poziția de lider ATP.

