Novak Djokovic a câștigat Turneul Campionilor și a încasat cel mai mare premiu din istoria tenisului

Novak Djokovic a câștigat pentru a șasea oară trofeul Turneului Campionilor.

Tenismenul sârb l-a învins în finală pe Casper Ruud (Norvegia, 4 ATP), scor 7-5, 6-3.

„Au fost multe emoții, dar am rămas concentrat și mă bucur că am reușit să închid cu serviciul. Faptul că am așteptat mulți ani să câștig din nou aici face succesul și mai dulce”, a spus Djokovic după ce și-a adjudecat trofeul.

Pentru faptul că nu a pierdut niciun meci la ediția din acest a Turneului Campionilor, Novak Djokovic va încasa cel mai mare premiu din istoria tenisului: 4,74 milioane de dolari

Ads