Novak Djokovic a șocat pe toată lumea! Cât de bine vorbește limba chineză VIDEO

Rugat de o jurnalistă să spună "La mulți ani" în limba chineză, Djokovic a făcut mai mult de atât.

După victoria Serbiei în fața Chinei la United Cup, Novak Djokovic a fost rugat de o jurnalistă chineză să spună "La mulți ani" pentru fanii lui din China.

Nu doar că a spus "La mulți ani", dar Djokovic a rostit și alte câteva propoziții, dovedind că are cunoștințe temeinice de chineză: "La mulți ani! Ce faci? Vă mulțumesc pentru sprijin. Te iubesc, China, prieten drag".

Colega lui din naționala Serbiei a rămas șocată să audă cât de multe știe Djokovic în chineză și toată lumea a râs, aplaudând totodată "prestația" lui Djokovic.

Jucătorul sârb mai știe engleză, franceză, italiană, spaniolă și germană.

Novak Djokovic shocked everyone at the press conference by speaking Chinese 🗣🇨🇳 pic.twitter.com/2E480IIT5x