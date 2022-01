Cu capul in jos

.com

La noi, copiii de multe ori își fac rost de scutire să nu facă sport. Novak Djokovic, din contră, a adus o scutire să facă sport. Adică tenis, că asta știe el cel mai bine.

Dar, din păcate, e într-un loc unde oamenii sunt cu capul în jos... că de obicei cam asta e cea mai obișnuită glumă care se face despre australieni.

Știți, desigur, întreaga poveste și cum acum campionul sârb e suspendat într-o situație ce se va clarifica probabil luni.

Pe scurt, din ce am înțeles, e cam așa. Oamenii ăia au stabilit, de multe luni, niște reguli pe participare la Australian Open. Și se așteaptă ca toți sportivii ce vor să participe să se conformeze. Ei fac parte dintr-o cultură care respecte reguli. Este celebru un discurs al unui fost prim-ministru australian, care le-a transmis un mesaj ferm celor care emigrează în Australia și încearcă să-și impună modul lor diferit de viață. Alegeți să veniți aici, dar respectați regulile noastre! Un fel de my home, my rules.

Așa că, pentru a participa la AO, toți jucătorii trebuie să fie vaccinați. Djokovic, unul dintre cei mai buni jucători de tenis din toate timpurile, cu un record nemaipomenit de nouă turnee câștigate la Antipozi, a considerat că, fiind numărul unu mondial, poate primi o scutire, așa că a decis altă cale.

Cazul Andreea Răducan

De aici până la transformarea gestului său în patriotismul suprem nu a fost decât un pas. Care a inflamat foarte tare lucrurile. Nu doar în Serbia, ci chiar și la noi.

Vă mai amintiți, în 2000, la Olimpiadă, când la gimnastică feminină podiumul la individual compus era ocupat doar de fete din România? Andreea Raducan, Simona Amânar și Maria Olaru, într-o fotografie epică, unică pentru România! Apropo, asta se întâmpla tot în Australia, dar la Sydney.

După concurs, Andreea Răducanu a ieșit pozitivă la pseudoefedrină, care era conținută de Nurofen (cu care o tratase doctorul echipei în seara dinaintea concursului) și era interzisă de organizatori, respectiv CIO. În concluzie, Andreei i s-a retras medalia de aur.

Noi, românii, am făcut-o erou național, am primit-o cu cele mai mari onoruri, am organizat mitinguri de sprijin. Apoi i s-a oferit o altă medalie, mult mai valoroasă, din aur masiv, nu doar suflată cu aur, cum sunt cele acordate în competițiile sportive.

Probabil așa este văzut și Nole în Serbia acum, un mare erou național, nedreptățit de unii care vor să nu-l lase să atingă cele mai mari performanțe ale unui tenismen, ca număr de GS, sau de titluri la AO.

Aici trebuie să mărturisesc că îmi place Nole, este unul dintre cei mai buni jucători de tenis pe care i-am văzut vreodată. Și-mi place și genul lui de a fi, haios, îmi e simpatic și pentru interviul în care l-am văzut cântând un hit în română (îl găsiți pe YouTube).

Însă aici e vorba de altceva, mult mai simplu. E vorba de a respecta niște reguli. Atât! Pe acest principiu al corectitudinii s-au clădit multe țări care sunt mult mai dezvoltate decât noi, sau prietenii de prin Balcani.

Da, e simplu, dar totodată greu de acceptat. Pentru că noi suntem obișnuiți cu a găsi modalitățile de a ocoli regulile, iar respectarea lor e doar pentru fraieri. Noi sărim peste rând, depășim coloanele din trafic și multe alte exemple pe care le știm cu toții.

În alte țări, legea e chiar pentru toți, fără excepții. Apropo de Raducan, de fapt, Răducanu, Emma Răducanu. A câștigat US Open fără să aibă în tribune părinții. De ce? Tocmai pentru că dacă ajungeau în SUA, ei trebuiau să rămână în carantină o perioadă, deci nu ar fi prins finala fetei lor. Și nu s-a făcut nicio excepție pentru ei.

Mai mult, chiar la meciul lui Nole de anul trecut la Melbourne, împotriva lui Taylor Fritz, la ora 24:30 spectatorii au fost nevoiți să evacueze tribunele, pentru că de la orele 24:00 era impus lockdown. Și ultimul set a fost cu tribunele goale... Deci, Novak ar fi trebuit să fie primul care să înțeleagă că cei de acolo nu se joacă cu legea.

Cu atât mai mult că el este super-performant într-un sport atât de exact și riguros cum este tenisul, unde terenul este dimensionat exact, la nivel de milimetri, iar o minge este IN sau OUT, nu "aproape în teren".

Se așteaptă acum decizia de luni a judecătorului la apelul făcut de Djokovic, probabil va fi și atunci un val de reacții, indiferent care va fi ea.

Să sperăm că sportivul Novak Djokovic îl va sfătui pe Nole să fie fair-play, așa cum îl știm din teren pe unul dintre cei mai mari campioni din sport.

