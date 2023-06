Sârbul Novak Djokovic, locul 3 ATP şi cap de serie 3, s-a calificat, vineri, în finala turneului de la Roland-Garros, trecând în semifinale de liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz.

Djokovic s-a impus cu scorul de 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, în trei ore şi 23 de minute.

Alcaraz a avut probleme la coapsă începând din setul al treilea.

În ultimul act, Novak Djokovic îl va întâlni pe câştigătorul meciului Casper Ruud (Norvegia, 4 ATP) – Alexander Zverev (Germania, 27 ATP).

Djokovic, care e la o victorie de al 23-lea trofeu de grand slam, a vorbit extrem de frumos despre Carlos Alcaraz.

„I-am spus la fileu, știe cât de tânăr este, o să câștige aici de multe ori. Este un concurent incredibil, un tip foarte drăguț. Merită tot sprijinul. Felicitări lui pentru spiritul său de luptă și pentru că a jucat până la capăt”, a spus Djokovic.

"He's going to win this tournament many times!"

Djokovic sends his best wishes to Alcaraz after he suffered with cramps during their match.

Nothing but respect 👏#RolandGarros pic.twitter.com/wIrfCc50wA