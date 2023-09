Se rescrie istoria tenisului: ce s-a întâmplat în finala dintre Djokovic și Medvedev de la US Open

Novak Djokovic și Daniil Medvedev s-au întâlnit în finala US Open 2023. O reeditare a meciului din 2021, când rusul a câștigat în ultimul act la Flushing Meadows.

De data aceasta, Novak Djokovic nu i-a dat nicio șansă lui Daniil Medvedev. A fost o victorie în trei seturi pentru jucătorul sârb, scor 6-3, 7-6, 6-3.

Chiar dacă Nole a învins cu 3-0, meciul a fost unul echilibrat, iar setul al doilea a durat o oră și 44 de minute. Sârbul a ieșit însă învingător din punctele cheie.

Cu acest succes, Djokovic a ajuns la 24 de titluri de Grand Slam și a egalat recordul de 50 de ani al lui Margaret Court.

Va avea ocazia să îl depășească la Australian Open, în ianuarie, turneu pe care l-a cucerit deja de 10 ori.

Djokovic, care revine pe primul loc ATP, a câștigat trei din cele patru Grand Slamuri ale anului, fiind învins doar de Alcaraz în finala Wimbledon.

"Îmi trăiesc cu adevărat visul din copilărie de a concura la cel mai înalt nivel în acest sport, care ne-a oferit mie și familiei mele atât de multe în circumstanțe dificile.

Nu m-am gândit niciodată că voi fi aici, dar în ultimii doi ani am crezut că am o șansă la istorie. Dacă se ivește această șansă, de ce să nu încerci?", a spus Djokovic.

