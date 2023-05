Novak Djokovic, debut cu dreptul la Roland-Garros. Mesajul de pace al sârbului FOTO

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 3 mondial, a obţinut luni o calificare facilă în turul 2 al turneului la Roland Garros, învingându-l în trei seturi, 6-3, 6-2, 7-6 (7/1), pe debutantul american Aleksandar Kovacevic, locul 114 ATP.

Novak Djokovic, care este în căutarea unui al 23-lea titlu de Mare Şlem, un record, îl va întâlni în runda următoare pe ungurul Marton Fucsovics, locul 83 mondial.

La finalul meciului din primul tur, Djokovic a avut de transmis un mesaj de pace. ”Kosovo e inima Serbiei. Opriți violența”, a scris sârbul pe camera de filmat.

"Kosovo is the heart of Serbia - stop the violence", Novak Djokovic wrote on camera after winning the first round of Roland Garros pic.twitter.com/zoAuBxDtjv