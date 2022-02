Cum a fost primit Djokovic la Dubai, la primul lui meci după telenovela australiană VIDEO

Sârbul Novak Djokovici, numărul 1 mondial, s-a calificat, luni, în turul doi la turneul ATP de 500 de puncte de la Dubai. Acesta a fost primul meci disputat de liderul ATP în 2022.

El a trecut de italianul Lorenzo Musetti, locul 58 ATP, scor 6-3, 6-3.

Djokovic a fost primit cu urale la Dubai, turneu pe care l-a câștigat de cinci ori în trecut.

"Am avut parte de mult suport. Este și o comunitate sâtbă importantă aici, am văzut multe steaguri, dar am avut și sprijin de la alți oameni. M-am simțit bine. S-au spus multe lucruri negative în ultimul timp despre mine, dar după ce am dat interviul pentru BBC cred că am început să schimb părerea oamenilor", a spus Djokovic.

