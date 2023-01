Novak Djokovic e genial pe teren, dar și la interviuri: ”Ce vrei să spui? 35 e noul 25”. Reacția publicului VIDEO

Jucătorul sârb Novak Djokovic, nr. 5 mondial, a surmontat din nou durerea la coapsa stângă, care l-a afectat timp de mai multe zile, pentru a-l învinge pe bulgarul Grigor Dimitrov (28 ATP) cu 7-6 (7/9), 6-3, 6-4, calificându-se în optimile de finală ale Openului Australiei, primul turneu de tenis de Mare Şlem al anului, sâmbătă la Melbourne, informează AFP.

Djokovic, care încearcă la Melbourne să egaleze recordul de 22 de titluri de Mare Şlem deţinut de Rafael Nadal, va juca luni pentru un loc în sferturile de finală cu australianul Alex De Minaur (24 ATP), care a trecut în turul 3 de francezul Benjamin Bonzi (7-6 (7/0), 6-2, 6-1).

La interviul de final, Djokovic a avut o replică savuroasă, gustată din plin de public, atunci cânda fost întrebat despre vârsta sa și despre duelurile pe care le duce cu tenismenii mai tineri.

”Ce vrei să spui cu tinerii? 35 e noul 25”, a glumit Novak Djokovic.

"35 is the new 25!"

