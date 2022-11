Novak Djokovic e în semifinale la Turneul Campionilor. Sârbul a sărbătorit împreună cu familia VIDEO

Sârbul Novak Djokovic s-a calificat, miercuri, în semifinalele Turneului Campionilor, după ce a câştigat al doilea meci din Grupa Roşie a competiţiei de la Torino.

Djokovic s-a impus în faţa lui Andrei Rublev, scor 6-4, 6-1, și nu mai poate pierde una dintre primele două poziții în grupă, care duc în careul de ași.

În primul meci, sârbul l-a învins pe Stefanos Tsitsipas, scor 6-4, 7-6 (4).

Vineri, în ultimul meci din grupă, Novak Djokovic îl va întâlni pe Daniil Medvedev, care miercuri seară va evolua cu grecul Tsitsipas.

Calificarea lui Djokovic în semifinale a fost urmărită din tribune de familia tenismenului, soția Jelena și cei doi copii, după cum se poate vedea mai jos.

