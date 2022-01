Novak Djokovic rămâne cu viza anulată și va fi expulzat din Australia, cazul sârbului a împărțit și lumea tenisului în mai multe tabere.

După decizia definitivă a celor trei judecători australiene, jucătoarea franceză Alize Cornet a sărit în apărarea lui Djokovic.

"Cunosc prea puține ca să judec situația. Ce știu este că Novak a fost primul care a sărit în apărerea jucătorilor. Dar niciunul dintre noi nu a sărit în apărarea lui. Fii tare, Novak!"

What I know is that Novak is always the first one to stand for the players. But none of us stood for him.

Alize Cornet este o voce puternică în circuitul feminin. A fost prima care a promovat campania "Unde e Shuai Peng?", după ce jucătoarea chineză era de negăsit.

Canadianul Vasek Pospisil a declarat că Djokovic nu ar fi mers niciodată în Australia dacă nu primea o derogare. "Ar fi stat acasă liniștit cu familia în loc să cadă în mijlocul acestui dezastru. Aici e o agendă politică, urmează alegeri"

.. talking about this mess. There was a political agenda at play here with the elections coming up which couldn’t be more obvious. This is not his fault. He did not force his way into the country and did not “make his own rules”; he was ready to stay home. [2/2]