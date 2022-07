Novak Djokovic, surprins când trage pe nas prafuri la Wimbledon. "Nu pot să vă zic despre ce e vorba" VIDEO

Ajuns la 21 de trofee în turnele de Grand Slam, Novak Djokovic a șocat lumea la Wimbledon.

Tenismenul sârb a fost filmat în timpul semifinalei cu britanicul Cameron Norrie inhalând o substanță necunoscută dintr-un recipient de plastic.

Întrebat la conferința de presă, după câștigarea trofeului de la Wimbledon, despre acest lucru, Novak Djokovic nu a vrut să dea mai multe detalii.

"E poțiune magică, e tot ce pot să vă spun. Veți afla în curând, dar acum nu pot să vorbesc despre asta. Veți afla în curând", a spus Novak Djokovic, la conferința de presă.

Presa internațională speculează și spune că ar fi vorba de o pudră izotonică.

I would very much like to know what was in this bottle. It certainly wasn’t liquid, and he gestured to his coach before inhaling it. Very odd. pic.twitter.com/bBG62BOMFh