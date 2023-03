Djokovic, interzis în SUA! Se fac intervenții la Joe Biden în sprijinul sârbului

Sârbul Novak Djokovic, liderul ATP, nu va putea concura la Indian Wells și la Miami întrucât nu este vaccinat.

Știrea a fost anunțată de senatorul american Rick Scott, care reprezintă Florida, și care ar vrea să îl vadă pe Nole la Miami.

"Tocmai ni s-a spus că Departamentul de Apărare a respins cererea de derogare a lui Djokovic, care astfel nu poate participa la turneele din California și Miami. Joe Biden trebuie să rezolve asta și să îi permită să concureze", a spus Rick Scott.

Acesta i-a transmis o scrisoare președintelui american împreună cu senatorul Rubio, în care solicită accesul sârbului la turnee.

Și organizatorii de la Miami au reacționat: "Novak Djokovic este unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile și de șase ori campion la Miami Open. Sperăm să i se permită intrarea în țară, astfel încât locuitorii din Florida să aibă ocazia să-l vadă din nou în competiție".

Novak Djokovic is one of the greatest tennis players of all time and a six-time champion of the Miami Open. We hope he is allowed entry into the country so Floridians have the opportunity to see him compete once again. — Miami Open (@MiamiOpen) March 3, 2023

Senators Rick Scott and Marco Rubio urged President Joe Biden in a letter to waive the current vaccine mandate for international travels so Novak Djokovic can play in this month's Miami Open. https://t.co/aBNGMvNwLm — TMZ Sports (@TMZ_Sports) March 3, 2023

🚨 BREAKING: We have been told that @DHSgov just denied @DjokerNole's vaccine waiver request, making him ineligible to compete in the US next week in CA & in the @MiamiOpen. @JoeBiden must fix this NOW, grant the waiver & allow him to compete here in the states. https://t.co/TSD10yM8u6 — Rick Scott (@SenRickScott) March 3, 2023

