Ce cadou i-a făcut Novak Djokovic jucătorului în fața căruia are 19-0 la meciuri directe

Novak Djokovic s-a calificat fără emoții în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati.

Sârbul l-a învins cu 6-3, 6-2 pe Gael Monfils, într-o oră și nouă minute de joc, și va juca în sferturi cu americanul Taylor Fritz.

Djokovic a avut un cadou pentru Monfils după ce l-a învins pentru a 19-a oară. Nole i-a scris pe tricoul de joc al francezului hashtagul #19 și mesajul: Sorry, not sorry!

"Poate că nu a fost meciul la care speram împotriva GOAT, dar este întotdeauna o onoare și o plăcere să mă confrunt cu Djokovic", a scris Monfils pe twitter.

Ce n’était peut-être pas le match que j’espérais contre le GOAT, mais c’est toujours un honneur et un plaisir d’affronter @DjokerNole . Malgré tout, ça reste une semaine positive. Je vais me reposer pour être au top à l’US Open. Merci mille fois pour votre soutien incroyable 🙏🏾 pic.twitter.com/kszEVy1izA — Gael Monfils (@Gael_Monfils) August 18, 2023