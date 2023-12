Djokovic face scandal în urma acordării premiilor ATP. Reacție virală a sârbului

Novak Djokovic a fost nemulțumit de rezultatele ATP Awards 2023 și a ieșit la atac.

Darren Cahill și Simone Vagnozzi au câștigat la categoria Antrenorul anului la ATP Awards 2023 pentru munca lor cu italianul Jannik Sinner.

În 2023, Sinner, în vârstă de 22 de ani, a cucerit primul său titlu ATP Masters 1000 la Toronto, a ajuns în finală la Nitto ATP Finals și a devenit primul italian care încheie un sezon în Top 5 al clasamentului ATP.

Totuși, Djokovic consideră că antrenorul lui, Goran Ivanisevic, merita să ia premiul, ținând cont de performanțele extraordinare obținute împreună îm 2023.

"Felicitări pentru Darren și Simone pentru un sezon extraordinar cu Jannik. Dragă, Goran, trebuie să câștigăm patru Slamuri din patru și atunci poate (doar poate) o să ai și tu o șansă să fii luat în calcul pentru antrenorul anului. Faptul că am încheiat anul pe locul unu, că am luat 3 GS și că am scris istorie în acest sport nu e suficient, dragul meu antrenor".

