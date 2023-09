Antrenorul lui Djokovic a dezvăluit cât mai are de gând să joace Novak: ținta e una uluitoare

Sârbul Novak Djokovici, locul 2 ATP, a câştigat US Open, învingându-l în finală pe rusul Daniil Medvedev, numărul 3 mondial, scor 6-3, 7-6 (5), 6-3.

Djokovici, care revine astăzi pe prima poziţie ATP, a egalat recordul lui Margaret Court, de 24 titluri de Grand Slam câştigate.

La conferința de presă, sârbul de 36 de ani a declarat că gândul retragerii nu îl bate și a spus în glumă că plănuiește să mai joace 23 sau 24 de ani.

Însă croatul Goran Ivanisevic, antrenorul lui Nole, a declarat care este planul jucătorului sârb. Acesta ar vrea să joace inclusiv la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. Atunci ar avea 41 de ani.

Goran Ivanisevic says Novak Djokovic’s goal is to play 2028 Olympics in Los Angeles.

He will be 41 years old.

A mindset built for longevity. 🇷🇸 pic.twitter.com/bI4PmPxyBB