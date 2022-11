Staff-ul lui Novak Djokovic, surprins când îi pegătea o băutură necunoscută tenismenului la Paris VIDEO

Un spectator a surprins imagini cu anturajul sârbului Novak Djokovici având mare grijă să se ascundă când pregătea o băutură pentru jucător, la finala de la Paris Rolex Masters, scrie lefigaro.fr.

În această scurtă secvenţă difuzată pe reţelele de socializare apare un bărbat scotocind printr-o pungă, scoţând o sticlă de apă şi amestecând ceva. Însă când unul dintre membrii stafului lui Djokovici realizează că scena este surprinsă video îşi avertizează colegii să se poziţioneze în aşa fel încât să-l ascundă pe bărbatul ocupat cu băutura. Odată ce băutura este gata, este încredinţată unui copil de mingi care se grăbeşte să i-o dea lui Djokovici.

Fiecare jucător are micile lui trucuri pentru a asigura o hidratare optimă în timpul meciurilor., notează lefigaro.fr. De multe ori sunt două sticle la picioarele vedetelor circuitului în timpul meciurilor.

Prima este adesea umplută cu apă, destinată hidratării în timp ce a doua, energizant, conţine în general carbohidraţi şi minerale (sodiu, calciu, potasiu şi magneziu). Aceste elemente permit o bună contracţie şi relaxare musculară. La fiecare schimbare de partea, jucătorii alternează între câteva înghiţituri de apă şi o băutură energizantă.

Novak Djokovici, care a adoptat o dietă foarte elaborată constând în a cere corpului său cât mai puţin să digere (quinoa, mei şi orez sălbatic, cartofi dulci la abur sau fiert) deja atrasese atenţia spectatorilor în timpul turneului de la Wimbledon 2022 în timpul schimbărilor terenului. Sârbul dăduse impresia că inhalează conţinutul unei tărtăcuţe, alimentând din nou speculaţiile pe reţelele de socializare. El a râs de aceste întrebări spunând presei că este o „poţiune magică”.

La Paris, Djokovici a fost învins de Holger Rune.

