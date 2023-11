Meci exploziv la Turneul Campionilor între Djokovic și Sinner. Victoria carierei pentru italian

Novak Djokovic, locul unu ATP, și Jannik Sinner, locul 4 ATP, s-au întâlnit în meciul al doilea din faza grupelor de la Turneul Campionilor.

Ambii jucători veneau după victorii în primele meciuri, iar partida dintre Djokovic și Sinner a fost una de cel mai înalt nivel.

Sinner a câștigat primul set cu 7-5, reușind singurul break al setului într-un moment crucial. Manșa a doua a ajuns la tie-break, unde Djokovic a avut câștig de cauză.

Și setul al treilea a mers "în prelungiri", adică în tie-break. De data aceasta, italianul a fost cel care a controlat ostilitățile.

Scor final, 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2) pentru Sinner, jucător antrenat de australianul Darren Cahill. A fost primul succes al italianului în fața lui Nole.

Cu această victorie, Sinner a făcut un pas mare spre calificarea în semifinale înaintea partidei cu Holger Rune.

Și sârbul se poate califica în semifinale, dar are nevoie de un succes în ultimul meci împotriva polonezului Hubert Hurkacz, care l-a înlocuit pe accidentatul Tsitsipas.

