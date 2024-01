Prima reacție a lui Djokovic după eliminarea de la Australian Open: "Toate lucrurile ajung la un sfârșit"

Tenismanul sârb Novak Djokovic, campionul en titre de la Australian Open şi deţinătorul recordului de trofee cucerite la această competiţie (10), a fost eliminat în semifinalele turneului de Grand Slam de la Antipozi, fiind învins în patru seturi, 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3, de italianul Jannik Sinner, într-o partidă disputată vineri la Melbourne.

Victoria italianului în faţa numărului 1 mondial nu este un şoc, dar scorul de 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3 este unul dintre cele mai surprinzătoare din istoria recentă, notează site-ul ATP.

În ciuda înfrângerii, Djokovici va rămâne pe locul 1 în următoarea ediţie a clasamentului ATP. Sinner ar putea urca pe locul 3, cel mai bun din carieră, dacă va câştiga primul său titlu major şi dacă Daniil Medvedev va pierde în faţa lui Alexander Zverev în a doua semifinală de vineri.

„M-a întrecut complet... Am fost șocat de nivelul meu într-un mod negativ. Acesta a fost unul dintre cele mai proaste meciuri de Grand Slam pe care le-am jucat vreodată. Cel puțin asta îmi amintesc.

Am multe de care să fiu mândru pentru ce am realizat aici. Toate lucrurile ajung la un sfârșit. Dar am șansa să revin și să joc aici măcar încă o dată”, a spus Nole.