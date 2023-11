Djokovic: "E vina mea! Îmi asum responsabilitatea!" Sârbul a avut trei mingi de meci cu Sinner, dar a pierdut

Italia s-a calificat în finala Cupei Davis, sâmbătă, graţie victoriei în meciul decisiv de dublu al întâlnirii cu Serbia (6-3, 6-4) şi va înfrunta duminică, la Malaga, Australia, în încercarea de a obţine al doilea trofeu, relatează AFP.

Italienii s-au impus graţie lui Jannik Sinner, care a excelat alături de Lorenzo Sonego, cei doi învingând echipa Novak Djokovici / Miomir Kecmanovic.

Sinner l-a învins pe Djokovici şi la simplu, în meciul 2 al semifinalei, scor 6-2, 2-6, 7-5, în două ore şi jumătate.

În setul al treilea, Djokovic a condus cu 5-4 și a avut 40-0 pe serviciul lui Sinner, dar a ratat toate cele trei mingi de meci. Italianul a câștigat cu 7-5 în decisiv și a egalat situația pe tabelă, după ce în prima întâlnire Miomir Kecmanovic a fost mai bun dect Lorenzo Muusetti, scor 6-7 (7), 6-2, 6-1.

Djokovic, învins de Sinner și la simplu, și la dublu, a declarat:

"Pentru mine, este o dezamăgire imensă, îmi asum responsabilitatea pentru asta, evident, după ce am avut trei mingi de meci și am fost atât de aproape de victorie. Este cu adevărat regretabil. Este sport. Când pierzi pentru țara ta, sentimentul de amărăciune este și mai mare. Felicitări Italiei.

Au jucat foarte bine, mai ales Jannik.. La simplu împotriva mea și la dublu, de asemenea. Abia dacă a ratat ceva tot meciul... Trebuie doar să spui bravo când cineva joacă așa. Știu că are unul dintre cele mai rapide forehand-uri din joc și pune mult spin și putere în el. Nu am fost prea surprins de asta. Cunosc calitățile lui Jannik, dar m-am gândit că ar putea să-și scadă puțin nivelul la dublu, și nu a fost cazul. El a menținut un nivel extrem de ridicat. La simplu, în setul al treilea, am avut multe ocazii să îi fac break, dar a gădsit de fiecare dată serviciul cel mai bun