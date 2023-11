Djokovic, gesturi provocatoare în fața italienilor. "Federer sau Nadal nu ar fi făcut niciodată acest lucru" VIDEO

Novak Djokovic, locul unu ATP, și Jannik Sinner, locul 4 ATP, s-au întâlnit în meciul al doilea din faza grupelor de la Turneul Campionilor.

Ambii jucători veneau după victorii în primele meciuri, iar partida dintre Djokovic și Sinner a fost una de cel mai înalt nivel.

Scor final, 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2) pentru Sinner, jucător antrenat de australianul Darren Cahill. A fost primul succes al italianului în fața lui Nole.

Djokovic a avut "meciul" lui și cu publicul italian, care, evident, l-a susținut pe Sinner. Sârbul a făcut semne provocatoare și a părut că se hrănește din reacțiile ostile ale spectatorilor.

"Performanțele nu scuză orice. Djokovic s-a implicat în acest dialog cu tribuna, Federer și Nadal n-ar fi făcut niciodată acest lucru", a apreciat Dragoș Suciu de la microfonul EuroSport.

"E normal ca jucătorul care evoluează acasă să fie susținut de public. Nu ai cum să intri într-o dispută cu publicul, nu dirijezi tu fluierăturile publicului, e prea mare Djokovic", a mai spus Suciu.

Novak Djokovic is orchestrating the boos he’s receiving in the stadium in his match against Jannik Sinner 😂

A symphony 🎶

pic.twitter.com/bFawNABvbZ