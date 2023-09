Novak Djokovic, cu spatele la zid la US Open; ce a pățit sârbul în fața unui compatriot

Sârbul Novak Djokovic a avut parte de o surpriză din partea unui compatriot la US Open.

Djokovic a evoluat în turul al treilea la US Open împotriva sârbului Laslo Djere, locul 38 WTA.

Partida a fost una neașteptat de dificilă pentru Nole care a fost condus cu 2-0 la seturi. Djokovici și-a revenit la timp și a câștigat următoarele trei seturi. Scor final 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 pentru Djokovic după trei ore și 48 de minute de joc.

După primele două seturi, Djokovic și-a luat o pauză de vestiar. "Am avut o discuție cu mine în oglindă. Am râs de mine pentru că eram atât de agitat și de nervos și de supărat de rezultat și de jocul meu.

A trebuit să îmi cresc singur moralul, să mă automotivez, am mai făcut-o de câteva ori în cariera mea și a funcționat de câte va ori. Alteori nu a funcționat, dar acum a mers".

Djokovic va juca în optimi împotriva croatului Borna Gojo.

When Novak left the court mid-match, he just needed a pep talk. 🗣️ pic.twitter.com/U8gJABoht9