Rezultat "bombă" la Monte Carlo: cine l-a învins pe Novak Djokovici în optimile de finală

Liderul ATP Novak Djokovic s-a oprit în optimile de finală ale turneului Masters de la Monte Carlo.

Djokovic a pierdut în optimile de finală ale turneului de la Monte Carlo, fiind învins de Lorenzo Musetti, locul 21 ATP.

Italianul s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-4. Partida a fost întreruptă în setul al treilea din cauza ploii și reluată după o oră.

În ultimul joc al meciului, Djokovic a salvat trei mingi de meci, dar s-a declarat apoi învins.

Djokovic nu e totuși în pericol să piardă poziția de lider ATP, întrucât Carlos Alcaraz nu participă la acest turneu din cauza unei accidentări.

Musetti va juca în sferturi cu un compatriot, Jannik Sinner.

