Dezvăluirile Mariei Șarapova: ce s-a întâmplat în seara în care Djokovic a invitat-o la cină

Rusoaica Maria Șarapova a dezvăluit în podcastul fostei jucătoare Rennae Stubbs cum a decurs întâlnirea cu jucătorul sârb.

Rennae Stubbs a întrebat-o pe Șarapova dacă ar fi crezut vreodată că Djokovic va ajunge la 24 de titluri de Grand Slam. Până să ajungă la calitățile excepționale ale sârbului, Șarapova a dezvăluit că cei doi au avut un mic moment romantic:

"Îmi amintesc că era în perioada în care câștigasem primele noastre Grand Slamuri, era în momentul în care el ajungea în vârf, dar corpul său nu era la nivelul tenisului său.

Am jucat acest mini-demonstrativ la Indian Wells. Nu-mi amintesc care a fost pariul, dar a spus că dacă va câștiga pariul, vom merge la cină. Mi-am spus: Bine, bine, ca și cum s-ar întâmpla.

A câștigat pariul și a început: Da, mergem la cină.

Șarapova a dezvăluit că Djokovic s-a purtat copilărește în timpul cinei. "Și a fost atât de amuzant, era ceva de genul: Putem să facem o fotografie împreună?"

Djokovic este căsătorit din 2005 cu Jelena Ristic, iubita lui din liceu. Cei doi au doi copii împreună.

Maria Sharapova says she went to dinner with Djokovic after losing a bet:

“Oh god… I have this funny story with Novak. I remember we had won our first Grand Slams, it was at the time he was getting there, getting to the top & his body was not at the level of his tennis… We… pic.twitter.com/IJjSbLJ1SD