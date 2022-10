Gest splendid făcut de Novak Djokovic: cum a fost surprins sârbul într-un parc din Paris VIDEO

Crema tenisului se reunește în această săptămână la Paris pentru Mastersul din capitala Franței.

Alcaraz, Nadal, Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, cu toții sunt pe tabloul principal de la Paris, penultimul mare turneu al anului, înaintea ATP Finals.

Djokovic a ieșit pentru o scurtă alergare într-un parc din Paris, în momentul în care a observat o femeie în vârstă care trăgea o valiză grea.

Sârbul nu a stat pe gânduri și a sărit în ajutorul acesteia. Cineva a filmat toată scena și a urcat-o pe rețelele sociale.

C’est un geste très classe de sa part et prouve qu’importe qui tu es et combien tu touches dans la vie il faut savoir rester humble #NovakDjokovic https://t.co/3bD60L04U1 pic.twitter.com/NhBUWFu4c8

This is nice: Djokovic helping an elderly person in Paris. 👏🏼 https://t.co/5TCQBJLw0C