Marele obiectiv pentru Novak Djokovic în 2024. E singurul titlu care îi lipsește: ”Va fi complicat”

Tenismanul sârb Novak Djokovic, care a câştigat duminică Turneul Campionilor (ATP Finals), pentru a şaptea oară în cariera sa, stabilind astfel un nou record, şi-a îndreptat rapid atenţia către sezonul următor, în care speră să cucerească singurul titlu important care lipseşte deocamdată din palmaresul său: cel de campion olimpic, scrie AFP.

"Jocurile Olimpice vor fi unul dintre marile mele obiective, alături de turneele majore. Programul va fi foarte încărcat, vom trece de la zgură, cea mai lentă suprafaţă, la iarbă, la cea mai rapidă, pentru a reveni apoi la cea lentă (zgura, pentru JO 2024 de la Paris - n.red.). Va fi complicat şi o mare provocare", a declarat Djokovic în cursul unei conferinţe de presă, după victoria sa în finala de la Torino, în faţa italianului Jannik Sinner (6-3, 6-3).

Referindu-se la evoluţia de la ATP Finals 2023, campionul sârb a precizat: "Meciul meu împotriva lui Alcaraz, de sâmbătă seara, şi cel de duminică sunt probabil cele mai bune două meciuri ale mele din acest sezon. Să câştig împotriva lui Sinner în faţa publicului său şi să închei acest turneu şi sezonul meu este incredibil. Acest titlu este o recompensă superbă pentru echipa mea, pentru familia mea şi pentru mine, după unul dintre cele mai bune sezoane din cariera mea".

"Am câştigat patru dintre cele mai importante cinci turnee ale anului (Australian Open, Roland Garros, US Open şi Turneul Campionilor), am jucat finala în cel de-al cincilea, la Wimbledon. Nu puteam spera la mai mult, sunt foarte mândru de sezonul meu", a adăugat "Nole".

Întrebat dacă ar fi posibil să reuşească un sezon mai bun în 2024, Djokovic a răspuns zâmbind: "Aş putea face mai bine dacă aş câştiga cele patru turnee de Mare Şlem şi titlul olimpic. Vom vedea, mai am multe ambiţii şi obiective de îndeplini. Nu va fi diferit anul viitor, sunt sigur. Dorinţa este în continuare acolo, corpul meu încă răspunde, am o echipă grozavă alături. Motivaţia mea de a câştiga cele mai mari turnee este intactă, asta mă împinge să continui să joc. Oamenii mă văd performând bine în turneele majore, dar nu văd toate săptămânile şi lunile de muncă pentru a ajunge acolo".

