Ce a declarat Novak Djokovic, adept al medicinii naturiste, după ce a fost nevoit să se lase pe mâna chirurgilor

La o zi după operaţia de menisc, Novak Djokovici a anunţat, joi, pe X, că intervenţia chirurgicală a decurs fără probleme.

„Mă bucur să vă informez că operaţia a decurs bine”, a scris Novak Djokovici, care a pozat zâmbind şi cu cârjele în mână în faţa Turnului Eiffel pentru a anunţa succesul operaţiei sale. Este prima intervenție chirurgicală importantă suferită de Nole, care a preferat până acum tratamentele cât mai naturiste.

"În ultima zi, a trebuit să iau niște decizii grele după ce am suferit o ruptură de menisc în timpul ultimului meu meci. Încă procesez totul, dar sunt bucuros să vă informez că operația a decurs bine.

Sunt foarte recunoscător pentru echipa de medici care mi-a fost alături...", a scris el pe X.

Sârbul a suferit o accidentare la meniscul medial al genunchiului drept în meciul de cinci seturi cu argentinianul Francisco Cerundolo, luni, şi a fost nevoit să se retragă înainte de sfertul de finală cu norvegianul Casper Ruud, miercuri.

Novak Djokovici va avea nevoie de cel puţin trei săptămâni de convalescenţă, ceea ce înseamnă că va lipsi de la turneul de la Wimbledon (1-14 iulie).

In the past day, I had to make some tough decisions after sustaining a meniscus tear during my last match. I’m still processing it all but I am happy to update you that the surgery went well.

I am so appreciative of the team of doctors who have been by my side… pic.twitter.com/RYLeR5KW2P