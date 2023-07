Imaginile momentului cu Novak Djokovic la Wimbledon: sârbul i-a distrat copios pe fanii din tribune VIDEO

Novak Djokovic a pornit campania de cucerire a trofeului cu numărul opt la Wimbledon.

În primul tur, campionul en-titre îl întâlnește pe argentinianul Padro Cachin. Djokovic a câștigat primul set cu 6-3, însă ploaia și-a făcut apoi apariția.

Până când organizatorii au tras copertina, iarba era deja udă și a fost nevoie de pauză pentru uscarea suprafeței de joc.

Organizatorii au folosit niște aparate speciale pentru a zvânta iarba, iar Djokovic a dat o mână de ajutor, ștergând iarba cu prosopul, spre amuzamentul fanilor.

Novak Djokovic trying to dry the grass on Centre Court himself

He gets a round of applause from the crowd. 😂

pic.twitter.com/wYZSkvEnZp