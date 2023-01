Sârbul Novak Djokovic a câştigat primul său meci în Australia, după expulzarea sa de anul trecut, învingându-l pe francezul Constant Lestienne, scor 6-3, 6-2, marţi, la turneul Adelaide International 1.

El a fost deja primit bine de fani, luni, când a jucat şi a pierdut în primul tur la dublu.

„Trebuie să spun că sunt fericit că m-am întors în Australia, vă mulţumesc tuturor pentru că aţi venit. Mulţumesc pentru primirea făcută. Dacă trebuie să aleg o ţară în care am avut cel mai mare succes, care m-a tratat cel mai bine în materie de tenis, atunci aceasta este.

Am câştigat primul meu Grand Slam aici în 2008 şi am nouă titluri la Australian Open – am avut câteva meciuri epice. Australia este locul unde joc cel mai bun tenis al meu şi abia aştept să vin aici. Circumstanţele de anul trecut au fost ceea ce au fost şi nu a fost uşor pentru nimeni, dar sunt fericit să fiu aici, să mă concentrez pe tenis şi să mă bucur de timpul petrecut cu voi”, a declarat Djokovici.

Următorul adversar al lui Djokovici numărul cinci mondial, va fi un alt francez, Quentin Halys, care l-a învins pe australianul Jordan Thompson, scor 6-3, 6-4.

Djokovic Domination 💪@DjokerNole gets 2023 off to flying start with a 6-3 6-2 win over Lestienne#AdelaideTennis pic.twitter.com/TZepEFWlny — Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2023

