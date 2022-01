Novak Djokovic, prins cu minciuna? Ce documente analizează autoritățile din Australia. Sârbul riscă închisoarea!

Revenit la antrenamente pe terenurile de la Australian Open după o primă victorie legală, Novak Djokovic este încă în vizorul autorităţilor australiene. Aceştia reexaminează documentele completate de numărul 1 mondial, nevaccinat şi cu scutire medicală, pentru a ajunge la Melbourne.

Potrivit presei australiane, Djokovic ar fi asigurat într-un formular că nu a călătorit în cele 14 zile premergătoare zborului său către Australia. Cu toate acestea, el a părăsit Serbia pentru a se antrena în Spania în perioada Anului Nou.

Academia de Tenis Soto (cu sediul în sudul Spaniei) a publicat mai multe videoclipuri cu numărul 1 mondial la antrenament, sau înconjurat de copii şi urând un an nou fericit 2022. Potrivit presei australiane, Djokovic ar fi părăsit Spania în 4 ianuarie.

And there's fresh questions over Novak Djokovic's Australian Travel Declaration - in which he declared he hadn't travelled in the 14 days before he flew to Australia on Jan 5. He was seen playing Tennis in Serbia on Dec 25, and training in Spain on Jan 2. pic.twitter.com/s4fGZNc280