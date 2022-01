Decizie fără precedent în cazul Djokovic. Procesul tenismenului cu autoritățile din Australia va fi transmis în direct în toată lumea

Novak Djokovic va afla luni decizia în cazul său.

Tenismenul se va judeca cu autorițățile australiene, iar procesul va putea fi văzut în direct în toată lumea.

Decizia a fost luată de judecători în unanimatate.

Astfel, luni dimineață, la ora 01:00, ora României, procesul lui Novak Djokovic va fi live pentru lumea întreagă, conform celor de la sport.blic.rs

Până atunci, tenismenul este izolat într-un hotel din Melbourne.

Novak Djokovic a ajuns miercuri în Australia, însă după 9 ore de audieri, nu a fost lăsat să intre în țară din cauza vizei greșite. Nevaccinat, sârbul a prezentat o scutire medicală, dar autoritățile nu au fost de acord cu acest lucru și sârbul împreună cu avocații săi au contestat decizia.

