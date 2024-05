Djokovic s-a calificat în turul 2 la Roland Garros și a avut un mesaj de transmis

Liderul ATP, Novak Djokovic, deţinător al trofeului, s-a calificat în turul doi la Roland-Garros eliminându-l pe Pierre-Hugues Herbert în trei seturi (6-4, 7-6 [3], 6-4), marţi, la debutul său la Roland Garros. Sârbul îl va înfrunta pe Roberto Carballes Baena în turul al doilea.

Djokovic s-a declarat mulţumit de nivelul său de joc.

"La Monte Carlo, Roma şi Geneva, am avut un start foarte bun. Am jucat foarte bine în primele meciuri, dar a fost un pic diferit în cele de mai târziu. Nu vreau să mă entuziasmez prea tare. Cred că a fost o prestaţie bună din partea mea. Desigur, aş fi putut să mă descurc mai bine cu game-urile de retur, dar el a servit bine şi a variat bine. Am câştigat în trei seturi, am fost acolo în momentele importante şi am jucat un tie-break excelent. Am rămas concentrat. Mă bucur că am început atât de bine. În comparaţie cu turneele anterioare pe care le-am jucat, m-am simţit mai bine. Sunt pe calea cea bună, este doar începutul", a spus el.

Sportivul în vârstă de 37 de ani a devenit anul trecut cel mai în vârstă campion din istoria turneului de la Roland-Garros şi încearcă să îşi depăşească propriul record cu un al 25-lea titlu de Grand Slam la simplu masculin în această perioadă.