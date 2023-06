"Cel mai bun răspuns la o conferință de presă" Ce replică a dat Novak Djokovic după ce a fost fluierat la Paris

Novak Djokovici a fost fluierat la Paris, la semifinala cu spaniolul Carlos Alcaraz, de la Roland Garros, dar sârbul spune că nu-i pasă şi că el va continua să câştige trofee.

El a primit multe fluierături din partea publicului parizian, care nu a apreciat pauza sa de toaletă din finalul primului set. De asemenea, sârbul a fost fluierat pe nedrept în setul al treilea. Spaniolul Carlos Alcaraz s-a accidentat (o problemă musculară) și a renunțat la întreg ghemul pentru a primi îngrijiri medicale, conform regulamentului.

Ca urmare, nemulțumiți de decizia arbitrului, care i-a acordat ghemul lui Djokovic (2-1), fanii de la Roland-Garros au început să fluiere, chiar dacă n-aveau dreptate.: "Nu-mi pasă. Nu este nici prima şi nici ultima dată când voi fi huiduit. Eu doar continui să câştig", a spus sârbul la conferința de presă. Fanii sârbului au aprecia replica lui Djokovic: "E cel mai bun răspuns la o conferință de presă", a scris unul dintre aceștia, iar jucătoarea română de tenis Andreea Prisăcariu a redistribuit momentul.

Duminică va fi a şaptea finală de la Roland Garros pentru Novak Djokovici. El va avea ca obiectiv un al treilea titlu (după 2016 şi 2021), ar putea deveni primul jucător din era Open care câştigă de cel puţin trei ori toate cele patru turnee de Grand Slam şi ar putea profita de cea de-a 34-a finală majoră, un record, pentru a obţine al 23-lea titlu major (cu unul mai mult decât Rafael Nadal şi cu trei mai mult decât Roger Federer). El are şansa de a intra în legendă în finala cu Casper Ruud. Şi să-şi recapete locul 1 în clasamentul ATP.

