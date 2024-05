Șoc la Roma: Novak Djokovic a fost lovit în cap și s-a prăbușit la pământ! Lumea tenisului condamnă atacul VIDEO

Scene teribile la Roma după victoria liderului ATP, Novak Djokovic. Sârbul a fost lovit în cap și a căzut la pământ.

Novak Djokovic a fost lovit în cap cu o sticlă și a căzut la pământ. El a fost înconjurat rapid de oamenii de ordine și apoi a intrat la vestiare.

Scena s-a petrecut după victoria lui Djokovic în fața francezului Corentin Moutet, scor 6-3, 6-1, în turul al doilea la Roma.

În timp ce se îndrepta spre vestiare, Nole s-a oprit să acorde câteva autografe. Atunci a fost lovit cu o sticlă aruncată din tribune.

Din fericire, după câteva momente de amețeală, el a reușit să se ridice și să își continue drumul.

Someone threw a water bottle at Novak Djokovic’s head when he was signing autographs.

He ends up on the floor.

Absolutely disgusting behavior from whoever did this.

The world is becoming a very sad place.

pic.twitter.com/u0rOtejvRB